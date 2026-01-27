Karaman'da Bisiklet-Otomobil Çarpıştı: Sürücü Ağır Yaralandı

Karaman'da meydana gelen kazada, bir otomobil ile çarpışan bisikletin sürücüsü ağır yaralandı. Olay, İmaret Mahallesi 167. Sokak üzerinde gerçekleşti.

Kaza Detayları

Edinilen bilgiye göre, Rauf C. idaresindeki 70 BD 977 plakalı otomobil ile Afganistan uyruklu Bergari A. (44) yönetimindeki bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bisikletten yola savrulan sürücü Bergari A. yaralandı.

Müdahale ve Tedavi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisiklet sürücüsü ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi.

Sürücü İfadesi ve Soruşturma

Kazayı polislere anlatan otomobil sürücüsü Rauf C. ise, "Yayalara yol vermek için durmuştum, bisikletli geldi aracıma çarptı" dedi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

