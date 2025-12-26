DOLAR
Nilüfer'de Takla Atan Araç: Sürücü Burnu Bile Kanamadan Kurtuldu

Bursa Nilüfer'de yağış nedeniyle kontrolden çıkan 16 BHS 012 plakalı otomobil takla attı; sürücü İsmail Y. (28) yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 04:03
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 04:09
Kaza Ayrıntıları

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, yağışlı havanın etkisiyle kontrolden çıkan bir otomobil takla attı. Olay, Acemler-Mudanya Bulvarı üzerinde, saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

İzmir Yolu istikametinden Bursa yönüne seyir halinde olan İsmail Y. (28)16 BHS 012 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce sol şeritteki koruma bariyerlerine çarptı, ardından yolun sağ tarafındaki boş alana doğru defalarca takla attı.

Müdahale ve Soruşturma

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Yılmazer'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak inceleme yaparken, araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

