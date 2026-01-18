Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı

Karaman Elmaşehir Mahallesi'nde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet refüje çarparak devrildi; sürücü M.A.Ö. ile A.G. yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 01:07
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:51
Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı

Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı

Elmaşehir Mahallesi, Şehit Hamza Çetin Bulvarı — akşam saatleri

Karaman’da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan bir kamyonet refüje çarparak devrildi ve 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, sürücü M.A.Ö. idaresindeki 70 EU 459 plakalı Nissan marka kamyonet, buzlanma sonucu kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünü kaybetmesiyle Elmaşehir Mahallesi Şehit Hamza Çetin Bulvarı üzerinde refüje çarpıp devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan A.G. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti; yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de yol üzerinde solüsyon çalışması gerçekleştirdi. Devrilen kamyonet, polisin incelemesinin ardından çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

