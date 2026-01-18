Jandarma Genel Komutanlığı: Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Ocak'ta Orantılı Müdahale

Jandarma, 15 Ocak'ta Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonu önünde kalan grubun sloganla mukavemet ettiğini, kanuni çerçevede orantılı müdahale ve idari süreç başlatıldığını bildirdi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:20
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 00:20
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Açıklama

15 Ocak Perşembe günü Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonunda gerçekleşen olaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Olayın Detayları

Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.

Açıklamada, duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi ve kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine olayların yaşandığı alanda bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edildiği ifade edildi.

İdari Süreç

Açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili idari süreç başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI’NIN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPILAN PAYLAŞIMDA, "MARMARA CEZA İNFAZ KURUMU 4 NO’LU DURUŞMA SALONUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DURUŞMA ESNASINDA, SALON KAPASİTESİ NEDENİYLE BİNAYA ALINAMAYAN GRUP SLOGAN ATARAK JANDARMA PERSONELİNE MUKAVEMETTE BULUNMUŞ, SÖZ KONUSU GRUBA KANUNİ YETKİ ÇERÇEVESİNDE ORANTILI OLARAK MÜDAHALE EDİLMİŞTİR" DENİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

