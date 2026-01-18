Jandarma Genel Komutanlığı: Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 15 Ocak'ta Orantılı Müdahale

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Açıklama
15 Ocak Perşembe günü Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonunda gerçekleşen olaya ilişkin Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.
Olayın Detayları
Marmara Ceza İnfaz Kurumu 4 no’lu duruşma salonunda gerçekleştirilen duruşma esnasında, salon kapasitesi nedeniyle binaya alınamayan grup slogan atarak Jandarma personeline mukavemette bulunmuş, söz konusu gruba kanuni yetki çerçevesinde orantılı olarak müdahale edilmiştir.
Açıklamada, duruşma salonunun güvenliğini sağlayan Jandarma personeline yönelik mukavemetin şiddetlenmesi ve kalabalığın içerisinden görevli personele yönelik ağır hakaret içeren sözlerin söylenmesi üzerine olayların yaşandığı alanda bir personelin söz konusu gruba karşı münferit müdahalede bulunduğu tespit edildiği ifade edildi.
İdari Süreç
Açıklamada, yaşanan olaylarla ilgili idari süreç başlatıldığı bilgisi paylaşıldı.
