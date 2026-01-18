Uşak'ta Çöp Konteynerinde Yeni Doğan Erkek Bebek Cesedi Bulundu

Uşak Cumhuriyet Mahallesi'nde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu; anne S.D. (17) ve iddia edilen baba M.A.Y. (17) gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 01:00
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:15
Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ceset sonrası anne ve iddia edilen baba gözaltında

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarda, bir kişinin yeni doğmuş bebeği çöp konteynerine attığı bildirildi.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede, bir çöp konteynerinin içerisinde poşet içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulundu.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin S.D. (17) olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Sağlık durumu nedeniyle S.D.'nin Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı bildirildi.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen M.A.Y. (17) ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Olayla ilgili olarak geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

