Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Midyat-Ömerli yolunda şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı; yaralılar çeşitli hastanelere sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 00:29
Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Midyat-Ömerli yolu mevkiinde akşam saatlerinde kaza

Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Ömerli yolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 JG 3455 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada yaralananlardan Rojbin K. (29) ve Dilara K. (20) Ömerli Devlet Hastanesi'ne, Ardıl K. (15) ve Yıldız K. (50) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada adı geçen Besim K. (58) ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA...

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Kereste Fabrikasında Patlama: 5 Yaralı
2
Bolu-Mudurnu Yolunda Feci Kaza: Ali Yüksel Hayatını Kaybetti
3
Diyarbakır'da kamyon devrildi: Sürücü yaralandı
4
Muş'ta 26 Hafta 3 Günlük Prematüre Bebek Helikopterle Van'a Nakledildi
5
Hatay Samandağ'da 3,6 Büyüklüğünde Deprem | AFAD: 8,6 km derinlik
6
Ankara-Tripoli İş Jeti Falcon 50 (9H-DFJ) ile İrtibat Haymana'da Kesildi
7
Karaman'da buzlanma kazası: Kamyonet refüje çarptı, 2 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları