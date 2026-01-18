Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 yaralı

Midyat’ta hafif ticari araç şarampole devrildi: 5 kişi yaralandı

Midyat-Ömerli yolu mevkiinde akşam saatlerinde kaza

Midyat ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Midyat-Ömerli yolu mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 JG 3455 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Kazada yaralananlardan Rojbin K. (29) ve Dilara K. (20) Ömerli Devlet Hastanesi'ne, Ardıl K. (15) ve Yıldız K. (50) ise Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada adı geçen Besim K. (58) ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Kaza ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

MARDİN'İN MİDYAT İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN KONTROLÜNDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE DEVRİLEN HAFİF TİCARİ ARAÇTA BULUNAN 5 KİŞİ YARALANDI.