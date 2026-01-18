Afyonkarahisar'da Tır Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Kaza Emirdağ çıkışında gerçekleşti

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil kontrolden çıkarak şarampole girip devrildi. Olay, Emirdağ ilçesi çıkışında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, T.Ö. idaresindeki 42 AFN 769 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple A.K.'nin kullandığı 03 HA 284 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole girip devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

