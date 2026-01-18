Afyonkarahisar'da Tır Otomobile Çarptı: Sürücü Ağır Yaralandı

Emirdağ çıkışında tırla çarpışan otomobil şarampole devrilip sürücü ağır yaralandı; jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 00:13
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 01:11
Kaza Emirdağ çıkışında gerçekleşti

Afyonkarahisar'da meydana gelen kazada, bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobil kontrolden çıkarak şarampole girip devrildi. Olay, Emirdağ ilçesi çıkışında yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, T.Ö. idaresindeki 42 AFN 769 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir sebeple A.K.'nin kullandığı 03 HA 284 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak şarampole girip devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla yaralı sürücü hastaneye sevk edildi.

Kazanın ardından jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

