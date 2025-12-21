Karaman'da Jandarma Operasyonu: Aranan 11 Kişi Tutuklandı

Karaman'da jandarmanın düzenlediği uygulamalarda aranan 11 kişi tutuklandı. Operasyonlar, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanlarında gerçekleştirildi.

Uygulama Detayları

12-20 Aralık tarihlerinde, JASAT başta olmak üzere asayiş ekiplerinin katılımıyla yürütülen denetimlerde 19 bin 452 kişi sorgulandı. Bu kontrollerde çeşitli suçlardan 39 kişinin aranması tespit edilirken, yakalanan bu kişilerden 11'i tutuklandı.

Ele Geçirilen Malzemeler

Denetimler sırasında ele geçirilenler arasında 2 gram esrar, 152 gram kubar esrar, 13 adet sentetik hap, 180 paket bandrolsüz sigara, 3 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet bıçak, 8 adet dedektör ile muhtelif kazı malzemeleri yer aldı.

Jandarma, bölgedeki huzur ve güven ortamının korunması amacıyla denetim ve uygulamaların kararlı ve kesintisiz şekilde devam edeceğini bildirdi.

