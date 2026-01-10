Karamürsel'de Gecekonduda Sigorta Kutusu Yangını Söndürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Ulaşlı Yalı Mahallesi'ndeki gecekonduda sigorta kutusundan çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü; küçük çaplı hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 16:14
Olay ve müdahale

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın, Ulaşlı Yalı Mahallesi 1053. Sokak adresinde bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre alevlerin kaynağı sigorta kutusu olarak belirlendi.

Ev halkının yangını fark ederek itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek alevlerin çevreye sıçramasını engelledi ve yangını söndürdü.

Olayda yaralanma yaşanmazken, evde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

