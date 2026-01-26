Karapınar'da Trafik Denetimleri: 6 Motosiklete İşlem Yapıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yapılan denetimlerde plakasız, egzozu açık ve hız ihlali yapan 6 motosiklete işlem yapıldı; araçlar otoparka götürüldü.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:36
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:36
Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plakasız ve kural ihlali yapan motosikletleri denetledi

Konya'nın Karapınar ilçesinde, Karapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe genelinde kapsamlı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde plakasız, egzozu açık ve hız ihlali yapan motosikletler tespit edildi.

Denetimler sonucunda trafik yönünden eksikleri bulunan 6 motosiklete işlem yapılırken, söz konusu motosikletler çekici vasıtasıyla otoparka götürüldü.

Trafik ekipleri, denetimlerin sadece ana yollarda değil mahalle aralarında da devam ettiğini vurguladı ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerektiğini hatırlattı. Yetkililer, denetimlerin amacının ceza yazmak değil, can ve mal güvenliğini sağlamak olduğunu belirtti.

