Karlıova'da Karla Mücadele Sürüyor: Mahsur Araçlar Kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışında İl Özel İdaresi ekipleri mahsur kalan araçları kurtarıp yolları yeniden ulaşıma açtı.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 16:12
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 16:38
Bingöl genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını ulaşıma açma çalışmalarıyla eş zamanlı olarak yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına koşuyor.

Karlıova ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı sonucu bazı araçlar yoldan çıkarak mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, kısa sürede müdahale ederek mahsur kalan araçları bulundukları yerden kurtardı.

Yapılan çalışmaların ardından ulaşım güvenli şekilde yeniden sağlandı. Zorlu kış şartlarına rağmen sahada görev yapan ekipler, il genelinde kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal bölgelerde kar yağışının etkisinin arttığını belirterek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.

