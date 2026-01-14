Karlıova'da Paletli Ambulans Karla Mücadeleyle Kurtarıldı

Bingöl - Karlıova'da olumsuz hava koşulları

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksattı ve bir paletli ambulansın kara saplanmasına yol açtı.

Yoncalık köyüne diyaliz hastasını almak için yola çıkan paletli ambulans, kar nedeniyle ilerleyemeyince bölgeden yardım istendi.

Haber verilmesi üzerine yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması ile ambulans bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

