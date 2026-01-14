Karlıova'da Paletli Ambulans Karla Mücadeleyle Kurtarıldı

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle kara saplanan paletli ambulans, İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:47
Bingöl - Karlıova'da olumsuz hava koşulları

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi, ulaşımı aksattı ve bir paletli ambulansın kara saplanmasına yol açtı.

Yoncalık köyüne diyaliz hastasını almak için yola çıkan paletli ambulans, kar nedeniyle ilerleyemeyince bölgeden yardım istendi.

Haber verilmesi üzerine yönlendirilen İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, olay yerine ulaşarak kurtarma çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışması ile ambulans bulunduğu yerden çıkartılarak kurtarıldı.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

