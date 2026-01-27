Kars'ta Araçların Bagajından 2 Düzensiz Göçmen Çıktı: 3 Organizatör Gözaltında

Kars'ta Araçların Bagajından 2 Düzensiz Göçmen Çıktı

Polis Operasyonu ve Yakalamalar

Kars Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda 2 aracı takibe aldı. Öncü ve artçı araç olarak tespit edilen araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmak istendi.

Polisin dur ihtarına uymayan öncü araç kaçarken, diğer araç durduruldu. Yapılan aramada aracın bagajında 1 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen bulundu. Kaçan öncü araç ise Digor ilçesinde yakalandı.

Ayrıca yürütülen başka bir çalışmada, Iğdır Yolu Uygulama Noktasında durdurulan bir aracın bagaj kısmına saklanmış, battaniye ile örtülmüş durumda Afganistan uyruklu bir düzensiz göçmen daha ele geçirildi.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında yakalanan organizatörler H.G., M.T. ve Z.D. gözaltına alındı. Şubedeki işlemlerinin ardından organizatörler adliyeye sevk edildi. Organizatörlerden H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. ise göçmen kaçakçılığı yapma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.

