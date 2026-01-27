Kars'ta Bagajda 2 Göçmen Yakalandı — 3 Organizatör Gözaltında

Kars'ta araç bagajlarında 2 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı; 3 organizatör gözaltına alındı, Z.D. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 10:48
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 10:48
Kars'ta Bagajda 2 Göçmen Yakalandı — 3 Organizatör Gözaltında

Kars'ta araç bagajında 2 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltında

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü’nce düzensiz göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda 2 araç takibe alındı.

Öncü ve artçı araç olarak tespit edilen araçlar, İsmail Hakkı Alaca Bulvarı üzerinde durdurulmak istendi. Polisin dur ihtarına uymayan öncü araç kaçarken, durdurulan diğer araçta yapılan aramada bagajdaki 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Polisten kaçan araç ise Digor'da durduruldu. Iğdır Yolu uygulama noktasında durdurulan başka bir araçta yapılan aramada da bagaj kısmına saklanmış ve üzeri battaniye ile örtülmüş 1 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Gözaltılar ve Hukuki Süreç

Olayla ilişkin yakalanan organizatörler H.G., M.T. ve Z.D. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.G. ve M.T. adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Z.D. göçmen kaçakçılığından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözaltına alınan 2 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere Erzurum Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.

KARS’TA 2 ARACIN BAGAJINDAN DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI(KARS-İHA)

KARS’TA 2 ARACIN BAGAJINDAN DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI(KARS-İHA)

KARS’TA 2 ARACIN BAGAJINDAN DÜZENSİZ GÖÇMEN ÇIKTI(KARS-İHA)

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Karesi'de Park Halindeki Hafif Ticari Araç Yandı
2
Antalya'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 25 Gözaltı, 380 Milyon TL İşlem
3
Elazığ'da Ahırın Tavanı Çöktü: 1 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu
4
Şanlıurfa Viranşehir'de Silah Operasyonu: 7 Gözaltı
5
İzmir Buca'da şüpheli valiz fünye ile patlatıldı — içi boş çıktı
6
Diyarbakır'da kayıp kadın için termal kamera ve dronlarla arama
7
Antalya'da Taşan Dere 29 Bloklu Siteyi Su Bastı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları