Kars'ta Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu

Kısa sürede büyüyen alevler itfaiye tarafından söndürüldü

Kars'ta park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, bugün öğle saatlerinde Selahattin Filtekin Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yol kenarında park halindeki aracın motor kısmından dumanlar yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar alevlere ilk müdahaleyi yangın tüpleriyle yaptı.

Kars Belediyesi İtfaiye ekiplerinın olay yerine gelmesiyle alevlere müdahale edildi. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonrası otomobil kullanılamaz hale gelirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yetkililer ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Kars’ta korkutan yangın: Park halindeki otomobil alevlere teslim oldu