Kartal Adliyesi’nde Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Tutuklama İstemiyle Sevk Edildi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan, hakim Aslı Kahraman’ı kasığından vurdu; tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:19
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:19
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki Silahlı Saldırı Sonrası Tutuklama İstemi

Dün gerçekleşen olayda savcı hakimini yaraladı

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde dün, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından hakim Aslı Kahraman’ın kasığından vurulduğu bildirildi.

Olayın ardından hakkında işlem yapılan Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Yaşanan gelişmelerle ilgili soruşturma ve yargı süreci yetkili merciler tarafından yürütülüyor.

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde dün hakim Aslı Kahraman’ı kasığından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

