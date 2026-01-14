Kartal Adliyesi’nde Savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan Tutuklama İstemiyle Sevk Edildi

Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’ndeki Silahlı Saldırı Sonrası Tutuklama İstemi
Dün gerçekleşen olayda savcı hakimini yaraladı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde dün, savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan tarafından hakim Aslı Kahraman’ın kasığından vurulduğu bildirildi.
Olayın ardından hakkında işlem yapılan Muhammed Çağatay Kılıçarslan, kasten insan öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanması istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Yaşanan gelişmelerle ilgili soruşturma ve yargı süreci yetkili merciler tarafından yürütülüyor.
