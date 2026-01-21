Kartepe'de Otobüs Şarampole Uçtu: 22 Yaralı

Kartepe'de şehir içi yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı; ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Kocaeli hastanelerine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 17:37
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 17:53
Kartepe'de Otobüs Şarampole Uçtu: 22 Yaralı

Kartepe'de Otobüs Şarampole Uçtu: 22 Yaralı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde şehir içi toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlandığı kazada, ilk belirlemelere göre 22 kişi yaralandı. Yaralılar Sakarya ve Kocaeli’deki hastanelere sevk edildi.

Kaza anı ve müdahale

Kaza, saat 14.54’te Kartepe’nin zirvesinden dönüş yolunda Sisli Vadi mevkiinde meydana geldi. Teleferiğin hava muhalefeti nedeniyle kapalı olması sebebiyle, teleferikle düzenlenen sefer hattında çalışan yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İçi dolu olan otobüsteki yolculara ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Güvenlik ve görüntüleme

Jandarma ekipleri bölgedeki güvenlik önlemlerini alırken, şarampole yuvarlanan otobüs dron ile havadan görüntülendi. Yaralılar, ekiplerin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Sakarya ve Kocaeli’deki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU...

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA, İLK BELİRLEMELERE GÖRE 22 KİŞİ YARALANDI. YARALILAR SAKARYA VE KOCAELİ’DEKİ HASTANELERE SEVK EDİLİRKEN, ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOBÜS DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ.

KOCAELİ’NİN KARTEPE İLÇESİNDE ŞEHİR İÇİ TOPLU TAŞIMA OTOBÜSÜNÜN ŞARAMPOLE YUVARLANMASI SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tanju Özcan ve CHP’li Başkanlar Cumhurbaşkanına Hakaret Davasından Beraat Etti
2
Malatya'da Ergün Apartmanı davası: 7 sanığa hapis, 3’ü tutuklandı
3
Aydın'da 'Çengel Operasyonu': Bozdoğan'da Litrelerce Sahte Alkol Ele Geçirildi
4
Aydın'da Aranan 3 Kişi Jandarmaya Yakalandı
5
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 7 Tutuklama
6
Kastamonu'da Sahte İçki Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Malatya'da deprem davaları: 16 sanığa hapis, 5 tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları