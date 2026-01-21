Kartepe'de Otobüs Şarampole Yuvarlandı: Yaralı Sayısı 39'a Yükseldi

Kocaeli Kartepe'de toplu taşıma otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu yaralı sayısı 39'a yükseldi; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 21:39
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 21:43
Kaza ve müdahale

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde toplu taşıma otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada yaralı sayısının 39'a yükseldiği öğrenildi.

Kartepe zirvesinden dönüş yolunda, Sisli Vadi mevkiinde, hava muhalefeti nedeniyle kapalı olan teleferik hattı güzergahında çalışan 41 BR 211 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, UMKE ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

