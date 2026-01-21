Aksaray'da Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Yaralı

Aksaray Eskil'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracı şarampole takla attı; sürücü Hasan Hüseyin Ç., eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 22:31
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:31
Aksaray'da Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Yaralı

Aksaray'da Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Yaralı

Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası–Meryemağıl mevkii

Aksaray’ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaputaş Yaylası istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ç. (33) idaresindeki 68 ABC 803 plakalı otomobilin, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu Kaputaş Yaylası ile Meryemağıl mevkii arasında şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN KAZADA...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN KAZADA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu 2025'i değerlendirdi, 2026 tedbirlerini açıkladı
2
Tutak'ta Otobüs-Kamyonet Çarpışması: Çok Sayıda Yaralı
3
Torul İlçe Özel İdare Bakımevi'nde Tartışma Kanlı Bitti: Çalışan Öldü
4
Çorum'da Yaşlı Çift Evinde Silahla Vurulmuş Halde Ölü Bulundu
5
Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi
6
Şırnak'ta Yoğun Kar: Okullar Tatil, Öğrenciler Mahsur Kaldı
7
Şanlıurfa Siverek'te Tartışma Kanlı Bitti: Ramazan Sağır Eşi ve Oğlunu Öldürdü

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları