Aksaray'da Şarampole Devrilen Otomobil: 3 Yaralı

Eskil ilçesi Kaputaş Yaylası–Meryemağıl mevkii

Aksaray’ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil şarampole takla attı. Olayda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaputaş Yaylası istikametine seyir halinde olan Hasan Hüseyin Ç. (33) idaresindeki 68 ABC 803 plakalı otomobilin, sürücüsünün kontrolü yitirmesi sonucu Kaputaş Yaylası ile Meryemağıl mevkii arasında şarampole devrilmesiyle gerçekleşti.

Kazada sürücü ile araçtaki eşi Bergen Ç. ve kızı Ecrin Ç. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL ŞARAMPOLE TAKLA ATARKEN KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI.