Mersin'de Yayaya Yol Verme Anında Zincirleme Kaza: 4 Araç Birden

Mersin Yenişehir'de ticari taksinin yayaya yol vermek için ani fren yapması sonucu 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi; anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 22:11
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 22:12
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yaşandı.

Trafikte seyir halinde olan bir ticari taksi, yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yayaları fark edince aniden fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet ticari taksiye çarptı.

Kamyonetin ardından gelen iki otomobil de kamyonete ve birbirlerine çarparak kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan kişilerin olaydan hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ticari aracın yaya geçidinde aniden fren yaparak durması ve ardından kamyonet ile arkasından gelen iki otomobilin çarpıştığı anlar yer alıyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları