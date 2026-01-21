Mersin'de Yayaya Yol Verme Anında Zincirleme Kaza: 4 Araç Birden

Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı üzerinde yaşandı.

Trafikte seyir halinde olan bir ticari taksi, yaya geçidine geldiği sırada karşıya geçmek isteyen yayaları fark edince aniden fren yaparak durdu. Bu sırada arkadan gelen bir kamyonet ticari taksiye çarptı.

Kamyonetin ardından gelen iki otomobil de kamyonete ve birbirlerine çarparak kazaya karıştı. Toplam 4 aracın karıştığı kazada, araçlarda bulunan kişilerin olaydan hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

Zincirleme kazanın meydana geldiği anlar, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde ticari aracın yaya geçidinde aniden fren yaparak durması ve ardından kamyonet ile arkasından gelen iki otomobilin çarpıştığı anlar yer alıyor.

MERSİN’DE YAYA GEÇİDİNDE YAYAYA YOL VERMEK İSTEYEN BİR TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜSÜNÜN ANİDEN FREN YAPMASI SONUCU 4 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ.