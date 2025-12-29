Tokat'ta Hatice Yalman Davası: Marketteki Sessiz Yardım Çağrısı İhmal Edildi

Tokat’ta motosiklet kazası süsü verilen Hatice Yalman cinayetiyle ilgili duruşma sürüyor. Sanıklar geçtiğimiz günlerde ilk kez hâkim karşısına çıktı.

Duruşmada ortaya çıkan bilgilere göre, Yalman’ın ölmeden 2 saat önce, cinayet zanlısıyla birlikte girdiği bir markette "sessiz yardım çağrısı" işareti yaptığı, ancak market çalışanının bunu fark etmediği öğrenildi.

Hukukçular uyarıyor: İşaretin toplumsal bilinirliliği hayati

Avukat İrem Kükrer Gezer konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında Türkiye’de ne yazık ki 350’ye yakın kadın cinayeti işlendi. Bu vakaların yaklaşık yüzde 63’ü kadınların en güvende hissetmeleri gereken ev ortamında yaşanıyor. Geri kalan yüzde 37’si ise sokakta, toplum içinde ve gözlerimizin önünde gerçekleşiyor. Bu tablo bize şiddet riskinin öngörülebilir olduğunu açıkça gösteriyor" dedi.

Gezer, sessiz yardım çağrısı işaretinin toplum tarafından mutlaka bilinmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"El kameraya dönükken baş parmağın avuç içine alınması ve diğer parmakların kapatılmasıyla yapılan bu işaret, kadınların sözlü olarak yardım isteyemedikleri anlarda kullandıkları son derece güçlü bir çağrıdır. Bu işaret dünyanın her yerinde ‘tehdit altındayım’ demektir. Tıpkı trafik ışıkları gibi evrensel bir anlam taşır" diye konuştu.

Gezer ayrıca, Tokat’ta yaşanan olayda genç kadının markette bu işareti kullanmasına rağmen çevredeki görevlilerin işaretin anlamını bilmemesi nedeniyle acı sonun yaşandığını belirtti ve KADES uygulamasının önemine dikkat çekti. KADES’in yalnızca bir uygulama değil, devletin şiddet riski altındaki kadınlara yönelik koruma yükümlülüğünün dijital bir yansıması olduğunu ifade etti.

