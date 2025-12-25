Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada

Mezitli Davultepe GMK Bulvarı üzerinde dün trafikte çıkan tartışmada, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltılar

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen toplam 6 şüpheliyi belirledi. Tespit edilen şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi kapsamında 4.153 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesine, genel sağlık durumunun tespiti amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Emniyetin açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin huzur ve güvenliğini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir' denilerek yürütülen adli işlemler hakkında bilgi verildi.

