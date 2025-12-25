DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada

Mersin'de Mezitli Davultepe'de trafikte çıkan kavgada bir sürücüyü darbeden 3 kişi tutuklandı; olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı, 3 kişi adli kontrolle serbest.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:52
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:10
Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada

Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada

Mezitli Davultepe GMK Bulvarı üzerinde dün trafikte çıkan tartışmada, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari aracın sürücüsü feci şekilde darbedildi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Soruşturma ve gözaltılar

Görüntüler üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı tespit edilen toplam 6 şüpheliyi belirledi. Tespit edilen şüpheliler, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme kararı

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.T., C.T., E.T. tutuklandı. Diğer şüpheliler C.T., M.T., H.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tutuklanan şüphelilerden C.T. hakkında ayrıca Karayolları Trafik Kanunu uyarınca "Trafik düzeni ve güvenliği ile ilgili kuralları ihlal etmek" maddesi kapsamında 4.153 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin sürücü belgesine, genel sağlık durumunun tespiti amacıyla sağlık kuruluşuna sevk edilmek üzere geçici olarak el konuldu.

Emniyetin açıklaması

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 'Şehrimizin huzur ve güvenliğini bozan, trafik güvenliğini tehlikeye atan hiçbir eyleme izin verilmeyecektir' denilerek yürütülen adli işlemler hakkında bilgi verildi.

MERSİN'DE TRAFİKTE YAŞANAN OLAYDA BİR SÜRÜCÜYÜ DARBEDEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

MERSİN'DE TRAFİKTE YAŞANAN OLAYDA BİR SÜRÜCÜYÜ DARBEDEN ŞÜPHELİLERDEN 3'Ü TUTUKLANDI

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı
2
Erciş'te apartman yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
3
Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor: Sanık Sayısı 61'e Yükseldi
4
Diyarbakır'da Poşet İçinde Kadın Cesedi Bulundu
5
Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada
6
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi
7
Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika