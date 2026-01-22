Kastamonu'da Tarihi Üç Katlı Konak Yangında Küle Döndü

Kastamonu Akmescit Mahallesi'ndeki tadilat halindeki üç katlı tarihi konak çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; bitişikteki iki evin çatısı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 00:44
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 00:45
Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta tadilat halindeki konak alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan tadilat halindeki üç katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, konakta hızla yayıldı ve hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu itfaiye ekipleri müdahale etti; ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve bitişikteki iki evin çatılarında büyük oranda hasar meydana geldi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

