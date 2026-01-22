Kastamonu'da Tarihi Üç Katlı Konak Yangında Küle Döndü

Akmescit Mahallesi Yeni Sokak'ta tadilat halindeki konak alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun merkeze bağlı Akmescit Mahallesi Yeni Sokak üzerinde bulunan tadilat halindeki üç katlı tarihi konakta çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevreye sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten çıkan yangın, konakta hızla yayıldı ve hemen bitişiğinde bulunan iki evin çatısına da zarar verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Kastamonu itfaiye ekipleri müdahale etti; ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda üç katlı tarihi konak tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi ve bitişikteki iki evin çatılarında büyük oranda hasar meydana geldi.

