Marmaris'te Fırtına Kopan Elektrik Telleri Yangın Çıkardı, Mahalleler Elektriksiz Kaldı

Marmaris'te fırtına kopan telleri yol kenarındaki otları tutuşturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına, kopan elektrik tellerinin yol kenarındaki otları tutuşmasına neden oldu. Çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre Hisarönü Mahallesi yolu üzerinde fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu. Yola düşen elektrik yüklü teller, çevredeki otları tutuşturarak alevlerin yayılmasına yol açtı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve etkiler

Bölgeye sevk edilen itfaiye, orman, jandarma ve ADM elektrik dağıtım firması ekipleri ile mahalle halkının hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Turunç Mahallesi'nde devrilen ağaç

Aynı fırtına nedeniyle Turunç Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kaldırılarak yol yeniden açıldı.

Yetkiliden uyarı

Yetkililer, devam eden fırtına koşulları nedeniyle vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

