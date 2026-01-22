Marmaris'te Fırtına Kopan Elektrik Telleri Yangın Çıkardı, Mahalleler Elektriksiz Kaldı

Marmaris'te fırtına sonucu kopan elektrik telleri yol kenarındaki otları tutuşturdu; yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü, bazı mahalleler elektriksiz kaldı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 00:20
Marmaris'te Fırtına Kopan Elektrik Telleri Yangın Çıkardı, Mahalleler Elektriksiz Kaldı

Marmaris'te fırtına kopan telleri yol kenarındaki otları tutuşturdu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde etkili olan fırtına, kopan elektrik tellerinin yol kenarındaki otları tutuşmasına neden oldu. Çıkan yangın kısa sürede müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Olayın detayları

Edinilen bilgiye göre Hisarönü Mahallesi yolu üzerinde fırtına nedeniyle elektrik telleri koptu. Yola düşen elektrik yüklü teller, çevredeki otları tutuşturarak alevlerin yayılmasına yol açtı. Olayı fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Müdahale ve etkiler

Bölgeye sevk edilen itfaiye, orman, jandarma ve ADM elektrik dağıtım firması ekipleri ile mahalle halkının hızlı müdahalesi sayesinde alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olay nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı.

Turunç Mahallesi'nde devrilen ağaç

Aynı fırtına nedeniyle Turunç Mahallesi'nde bir ağaç yola devrildi. Şans eseri yaralanan olmazken, yol kısa süreliğine trafiğe kapandı. Ekiplerin müdahalesiyle ağaç kaldırılarak yol yeniden açıldı.

Yetkiliden uyarı

Yetkililer, devam eden fırtına koşulları nedeniyle vatandaşları benzer durumlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı ve olası tehlikelere karşı gerekli önlemlerin alınmasını istedi.

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE KOPAN ELEKTRİK TELLERİ, YOL KENARINDAKİ...

MUĞLA'NIN MARMARİS İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN FIRTINA SEBEBİYLE KOPAN ELEKTRİK TELLERİ, YOL KENARINDAKİ OTLARI TUTUŞTURDU. ÇIKAN YANGIN BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLÜRKEN, BAZI MAHALLELER ELEKTRİKSİZ KALDI.

FIRTINA SEBEBİYLE TURUNÇ MAHALLESİ'NDE DE BİR AĞAÇ YOLA DEVRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da DEAŞ propagandasıyla aranan şahıs yakalandı
2
İstanbul Boğazı'nda Bulunan Ceset: Svechnikov Şüphesi, DNA Örneği Alındı
3
Gaziantep’te Pompalı Tüfekle Öldürülen Cengiz Akkurt Davasında Sanıktan Şok İddia
4
Kayseri'de Alkollü Sürücü Ağaç ve Aydınlatma Direğine Çarptı — 1.42 Promil
5
Hatay'da Ablası Tarafından Vurulan 17 Yaşındaki Eylül Hayatını Kaybetti
6
Iğdır'da 5 düzensiz göçmen yakalandı; sürücü F.G. tutuklandı
7
Afyonkarahisar'da Jandarma Operasyonu: 5 Tabanca ve 2 Tüfek Ele Geçirildi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları