İspanya’daki 10 Ton Kokain Operasyonu: İstanbul’da 10 Tutuklama

İspanya’da 10 Ton Kokain Operasyonu: İstanbul’da 10 Tutuklama

İspanya’da bir gemide ele geçirilen 10 ton kokain ile bağlantılı yürütülen soruşturmada, İstanbul merkezli eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı; 10 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmanın seyrine ilişkin detaylar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu, bazı ulusal yazılı ve görsel medyada yer alan "Atlantik Okyanusu’nda bir gemiye yapılan operasyonda 10 ton uyuşturucu madde ele geçirildi" haberlerinin ardından resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Türkiye genelinde 6 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Şüpheliler ve yöneltilen suçlamalar

Gözaltına alınan 12 kişiden 10'u tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Soruşturmada şüpheliler hakkında "örgüt kurma", "uyuşturucu ticareti" ve "suçtan elde edilen mal varlığını aklama" suçlamalarıyla dava açıldı.

Tutuklananlar: Çetin G., Engin Ç., Mesut Y., Fares D., Semra A., Ahmet A., Abdurrahman K., Sulayman M., Mehmet Murat B., İbrahim Y., Hasan C. Serbest bırakılanlar: A.A. ve M.B.A. (adli kontrol şartı ile).

Şirket varlıklarına el konulması

Öte yandan, United Shipping Gemi Acentalığı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin (Kamer Shipping) taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına ve kripto para piyasa ile borsasında bulunan varlıklarına resen el konulduğu bildirildi.

