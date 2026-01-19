Esenyurt'ta İşyerine Mermi Yağmuru: O Anlar Kamerada

Esenyurt'ta işyerine silahlı saldırı anbean kaydedildi

İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs pasaj içerisinde bulunan bir işyerini mermi yağmuruna tuttu. Saldırı anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anı ve saldırganın tavrı

Yanında bir arkadaşı ile birlikte işyeri önüne gelen şahıs, silahını çıkararak saniyeler içerisinde defalarca ateş etti. Rahat tavırları ve elini kolunu sallayarak uzaklaşması görüntülere yansıyan detaylar arasında yer aldı.

Polisin müdahalesi ve soruşturma

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Yetkililer, şahısları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili görüntüler ve deliller titizlikle inceleniyor.

Yaşanan bu silahlı saldırının tüm anları, güvenlik kamerası kayıtlarında net biçimde görüldü ve soruşturmanın önemli bir parçası oldu.

ESENYURT’TA KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR ŞAHIS, PASAJ İÇERİSİNDE BULUNAN İŞYERİNİ MERMİ YAĞMURUNA TUTTU