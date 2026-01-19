Esenyurt'ta İşyerine Mermi Yağmuru: O Anlar Kamerada

Esenyurt Mevlana Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs pasajdaki işyerini mermi yağmuruna tuttu; anlar güvenlik kamerasına yansıdı, polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 11:19
İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir şahıs pasaj içerisinde bulunan bir işyerini mermi yağmuruna tuttu. Saldırı anı, işyerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay anı ve saldırganın tavrı

Yanında bir arkadaşı ile birlikte işyeri önüne gelen şahıs, silahını çıkararak saniyeler içerisinde defalarca ateş etti. Rahat tavırları ve elini kolunu sallayarak uzaklaşması görüntülere yansıyan detaylar arasında yer aldı.

Polisin müdahalesi ve soruşturma

Olayın ardından ihbar üzerine çok sayıda polis sevk edildi. Yetkililer, şahısları yakalamak amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı. Olayla ilgili görüntüler ve deliller titizlikle inceleniyor.

Yaşanan bu silahlı saldırının tüm anları, güvenlik kamerası kayıtlarında net biçimde görüldü ve soruşturmanın önemli bir parçası oldu.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

