Kastamonu'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Oluşturdu

Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti

Kastamonu'da ters yönde ilerleyen bir otomobil, yoldaki diğer sürücüler için tehlike yarattı.

Edinilen bilgiye göre, Araç-Kastamonu kara yolunda ters şeride giren sürücü kilometrelerce ilerledi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeyen sürücüyü diğer araç sürücüleri korna çalarak uyarmaya çalıştı.

Tehlikeli yolculuk bir süre devam etti; ancak diğer sürücülerin dikkati sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı.

O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ARAÇ-KASTAMONU KARAYOLU ÜZERİNDE KARŞISINDAN GELEN ARAÇLARA ALDIRIŞ ETMEDEN TERS ŞERİTTE İLERLEYEN ARAÇ, TEHLİKE OLUŞTURDU.