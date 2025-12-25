Kastamonu'da Ters Şeritte İlerleyen Sürücü Tehlike Oluşturdu
Vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydetti
Kastamonu'da ters yönde ilerleyen bir otomobil, yoldaki diğer sürücüler için tehlike yarattı.
Edinilen bilgiye göre, Araç-Kastamonu kara yolunda ters şeride giren sürücü kilometrelerce ilerledi. Karşıdan gelen araçlara aldırış etmeyen sürücüyü diğer araç sürücüleri korna çalarak uyarmaya çalıştı.
Tehlikeli yolculuk bir süre devam etti; ancak diğer sürücülerin dikkati sayesinde herhangi bir kaza yaşanmadı.
O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
