Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu çok sayıda madde ele geçirildi
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin ve üretiminin engellenmesine yönelik yürütüldü.
Edinilen bilgiye göre operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kannabinoid maddesi, 4 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 13 adet kenevir tohumu yer aldı.
Ayrıca operasyon kapsamında 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme ışık düzeneği, 2 adet iklimlendirme vantilatörü, 1 adet pH metre, 17 adet bez saksı, 2 adet havalandırma sistemi, 3 adet uyuşturucu öğütme değirmeni, 26 adet bitki yetiştirme ilacı, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 31 adet kalem parfüm şişesi, 4 adet alüminyum folyo rulosu ve 19 adet pürümüz çakmak ele geçirildi.
Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
KASTAMONU'DA JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.