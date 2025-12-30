DOLAR
Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı; çok sayıda uyuşturucu madde ve üretim ekipmanı ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:54
İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu çok sayıda madde ele geçirildi

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, uyuşturucu ticaretinin ve üretiminin engellenmesine yönelik yürütüldü.

Edinilen bilgiye göre operasyonlarda ele geçirilenler arasında 2 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 2 gram kannabinoid maddesi, 4 gram esrar, 2 adet sentetik ecza hapı, 13 adet kenevir tohumu yer aldı.

Ayrıca operasyon kapsamında 1 adet iklimlendirme çadırı, 2 adet iklimlendirme ışık düzeneği, 2 adet iklimlendirme vantilatörü, 1 adet pH metre, 17 adet bez saksı, 2 adet havalandırma sistemi, 3 adet uyuşturucu öğütme değirmeni, 26 adet bitki yetiştirme ilacı, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 31 adet kalem parfüm şişesi, 4 adet alüminyum folyo rulosu ve 19 adet pürümüz çakmak ele geçirildi.

Konuyla ilgili olarak gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

