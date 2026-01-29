Kayseri'de fabrika yangını davasında karar çıkmadı

Kayseri OSB'deki mobilya fabrikası yangınında 3 işçinin ölümüyle ilgili davada bilirkişi raporu gelmedi; sanıkların adli kontrolleri sürdürülmesine karar verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 16:20
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 16:20
Duruşmada bilirkişi raporu bekleniyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen yangında İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yargılama Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Dava kapsamında, fabrikanın ortakları İ.D., S.T. ve E.T., sorumlu müdür S.T., üretim şefi H.K., bakım onarım işçisi M.A.A. ve iş güvenliği uzmanı E.A. olmak üzere toplam 7 kişi “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçlamasıyla yargılanıyor.

Görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı; sanık avukatları müvekkillerinin adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddederek, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, daha önce konusunda uzman 7 kişi tarafından hazırlanması istenen bilirkişi raporunun gelmemesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

