Kayseri'de fabrika yangını davasında karar çıkmadı

Duruşmada bilirkişi raporu bekleniyor

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen yangında İmran Oğuz Kayan, Mustafa Dirmen ve Suzan Çakır yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yargılama Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürüyor.

Dava kapsamında, fabrikanın ortakları İ.D., S.T. ve E.T., sorumlu müdür S.T., üretim şefi H.K., bakım onarım işçisi M.A.A. ve iş güvenliği uzmanı E.A. olmak üzere toplam 7 kişi “taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma” suçlamasıyla yargılanıyor.

Görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı; sanık avukatları müvekkillerinin adli kontrollerinin kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti ise talebi reddederek, sanıkların adli kontrollerinin devamına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, daha önce konusunda uzman 7 kişi tarafından hazırlanması istenen bilirkişi raporunun gelmemesi ve diğer eksikliklerin giderilmesi gerekçesiyle duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ’NDE FAALİYET GÖSTEREN MOBİLYA FABRİKASINDA 3 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLE SONUÇLANAN FABRİKA YANGININLA İLGİLİ 7 KİŞİNİN YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ.