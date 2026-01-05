DOLAR
Kayseri'de Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 131 Bin Makaron

Kayseri'de jandarma ekiplerinin operasyonunda E.S. ve S.S. gözaltına alındı; 131 bin makaron, 100 kg kaçak tütün ve 3 sigara basma makinesi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 20:19
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.

Operasyonda E.S. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda bin adeti dolu toplam 131 bin makaron, 100 kilogram kaçak tütün, 3 adet sigara basma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

