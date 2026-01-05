Kayseri'de Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 131 Bin Makaron

Kayseri'de Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı
Operasyonda 131 bin makaron ve kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yavuz Selim Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi.
Operasyonda E.S. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı.
Aramalarda bin adeti dolu toplam 131 bin makaron, 100 kilogram kaçak tütün, 3 adet sigara basma makinesi ve 1 adet kompresör ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.
