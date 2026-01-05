Kayseri'de Jandarma Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı, 131 Bin Makaron

Kayseri'de jandarma ekiplerinin operasyonunda E.S. ve S.S. gözaltına alındı; 131 bin makaron, 100 kg kaçak tütün ve 3 sigara basma makinesi ele geçirildi.