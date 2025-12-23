Kayseri'de Köpek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evde çıkan kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evde köpek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (55) odada kilitli bulunan köpeği dışarı çıkarmak istedi. Evde misafir olarak bulunan N.C.Y. (17) köpekten korktuğunu belirterek köpeğin çıkarılmamasını talep etti.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve N.K. tarafından N.C.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından N.C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı evde bulunan şüpheli N.K., polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

