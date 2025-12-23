DOLAR
Kayseri'de Köpek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Kişi Bıçakla Yaralandı

Kayseri Kocasinan'da köpek yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü; N.C.Y. (17) yaralandı, şüpheli N.K. (55) polis ekiplerine teslim oldu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 23:02
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evde çıkan kavga

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, bir evde köpek yüzünden çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Fevzi Çakmak Mahallesi Nil Caddesi üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. İddiaya göre, N.K. (55) odada kilitli bulunan köpeği dışarı çıkarmak istedi. Evde misafir olarak bulunan N.C.Y. (17) köpekten korktuğunu belirterek köpeğin çıkarılmamasını talep etti.

Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve N.K. tarafından N.C.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından N.C.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aynı evde bulunan şüpheli N.K., polis ekiplerine teslim oldu ve gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

