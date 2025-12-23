DOLAR
Ankara'da Uçak Düştü: Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed AL-Haddad Uçakta

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, içinde Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da bulunduğu Falcon 50 iş jetinin Ankara'da düştüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:26
Olayın Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın içinde bulunduğu uçağın düştüğünü açıkladı.

Bakan Yerlikaya konuya ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad’ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir"

Uçuş bilgileri: Kalkış: 20.10 (Ankara Esenboğa Havalimanı) — İrtibatın kesildiği zaman: 20.52 — Uçak tipi: Falcon 50 — Kuyruk numarası: 9H-DFJ — Olay yeri bildirimi: Haymana civarı — Yolcu sayısı: 5.

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak Ankara'da düştü

Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak Ankara'da düştü

