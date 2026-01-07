Kayseri'de Otomobil 5 Metrelik Kanala Uçtu: 1 Yaralı

Yayın Tarihi: 07.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 00:02
Kocasinan, Turgut Reis Mahallesi'nde kaza

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil 5 metrelik kanala uçtu. Olay, Turgut Reis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç. yönetimindeki 38 ANU 776 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kanala düştü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri A.Ç.'yi merdivenle kanaldan çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.Ç. ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

