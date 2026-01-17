Kayseri'de Refüje Uçan Otomobil Pert Oldu: Sürücü Sağ

Kayseri Kocasinan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüjü aşarak pert oldu; sürücü yara almadan kurtuldu.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 02:00
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 02:33
Kocasinan Bulvarı'nda yaşanan kazada araç hurdaya döndü, sürücü yara almadı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Alsancak Mahallesi Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, S.E.C.'nin (19) yönetimindeki 38 AKD 842 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak levhaların altına girdi.

Kaza sonrası savrulan otomobil pert olurken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Çalışmaların ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazayı anlatan sürücü S.E.C., olay anını şu sözlerle aktardı: "Refüjü görmedim. otomobil de refüje oturdu. Tabelaya çarptım. Sonra da direksiyonu kırdım. Direksiyonu kırmasam zaten lojmandan içeri girerdim. Direksiyonu kırmasam düz girmesem daha kötü olabilirdi. Birazda tecrübeden diyebilirim. Direk cumburlop diye refüjden içeri atladık. Oradan refüjü görmedim. Birazda kar yağışı vardı. Çok fazla da hızlı değildim. Bizde bir şey yok çok şükür. Otomobilin hali ortada"

Sinan Bekiroğlu

