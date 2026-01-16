Kayseri'de iş kazası: Sucuk fabrikasında 2’inci kattan düşen kadın işçi öldü

Kayseri'de sucuk fabrikasında 2’inci kattan düşen kadın işçi hayatını kaybetti

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii'nde faaliyet gösteren bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42), fabrikanın 2’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay sonucunda kadın işçi ağır yaralandı.

Olay yeri ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysun K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın işçi kurtarılamadı ve cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Aile ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre Aysun K. evli ve 4 çocuk annesiydi; çocuklarından birinin askeri görevde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

