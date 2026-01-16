Kayseri'de iş kazası: Sucuk fabrikasında 2’inci kattan düşen kadın işçi öldü

Kayseri Kocasinan'da sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42), 2’inci kattan asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 22:59
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 22:59
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii'nde faaliyet gösteren bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42), fabrikanın 2’inci kattan asansör boşluğuna düştü. Olay sonucunda kadın işçi ağır yaralandı.

Olay yeri ve müdahale

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlileri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysun K.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kadın işçi kurtarılamadı ve cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Aile ve soruşturma

Edinilen bilgiye göre Aysun K. evli ve 4 çocuk annesiydi; çocuklarından birinin askeri görevde olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

