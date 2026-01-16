Kaynarca'da Ev Yangını: Yabancı Uyruklu Ailenin Evi Zarar Gördü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin alt katında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 17:52
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 17:52
Kaynarca'da Ev Yangını: Yabancı Uyruklu Ailenin Evi Zarar Gördü

Kaynarca'da Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde, Konak Mahallesinde yabancı uyruklu ailenin kaldığı evin alt katında yangın çıktı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Müdahale ve Hasar

İtfaiyenin çabasıyla alevler kontrol altına alındı ve yangın söndürüldü. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı, ancak evin alt katında maddi hasar meydana geldi.

İnceleme Başlatıldı

Bölgedeki yetkililer, yangına ilişkin soruşturma ve hasar tespit çalışması başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

Yabancı uyruklu ailenin kaldığı evde çıkan yangın söndürüldü

