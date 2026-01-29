Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: 8 Gözaltı

3 aylık takip sonrası düzenlenen baskında çok sayıda madde ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nün yürüttüğü çalışmalar kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şehirde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen sokak satıcılarına yönelik 3 ay süreli teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Takip sonucunda yeterli delil elde edilince belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyona 16 ekip, 64 personel ve özel harekat güçleri destek verdi. Baskınlarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şahıslar; N.Ö., E.K., F.A., S.D., M.O., A.K., Ü.K. ve T.C.Ç. olarak bildirildi. Söz konusu şüpheliler, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir' denildi.

