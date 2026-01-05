Kayseri'de uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı
Operasyon detayları
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, M.Y. (37)'nin saklandığı yeri tespit etti.
Hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin binanın sığınak kısmında gizlendiği belirlenince ekipler operasyon düzenledi.
Ekipler, sığınağın kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi ve zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.
KAYSERİ'DE UYUŞTURUCUDAN ATANAN VE HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ SAKLANDIĞI SIĞINAKTA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.