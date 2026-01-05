DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Kayseri'de Uyuşturucudan Aranan Şahıs Sığınakta Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu suçundan hakkında 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y., saklandığı binanın sığınak bölümünde polis tarafından yakalandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 17:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 17:58
Kayseri'de Uyuşturucudan Aranan Şahıs Sığınakta Yakalandı

Kayseri'de uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı

Operasyon detayları

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmada, M.Y. (37)'nin saklandığı yeri tespit etti.

Hakkında ’uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin binanın sığınak kısmında gizlendiği belirlenince ekipler operasyon düzenledi.

Ekipler, sığınağın kapısını koçbaşı ile kırarak içeri girdi ve zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., ilgili mercilere teslim edilerek cezaevine gönderildi.

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCUDAN ATANAN VE HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ...

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCUDAN ATANAN VE HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ SAKLANDIĞI SIĞINAKTA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

KAYSERİ'DE UYUŞTURUCUDAN ATANAN VE HAKKINDA 8 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN BİR KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Karı-Koca Doğalgaz Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı
2
Edremit'te alacak verecek kavgası tüfekle bitti: 2 yaralı
3
Zonguldak'ta 43 Kişi Yakalandı — 4 Uyuşturucu Şüphelisi Tutuklandı
4
Antalya'da ardiye yangını: Genç kız anne ve babası tarafından teselli edildi
5
Düzce'de ticari araç bariyerlere saplandı: 2 ölü, kaza kamerada
6
Kapıkule'de 128 Kaçak El Sanatı Eseri Ele Geçirildi
7
Eskişehir'de 1 çocuk ve 2 genç hayatını kaybetti — sürücü tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları