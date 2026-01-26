Kayseri Kocasinan'da 2 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti
Ailesinin fark ettiği bebek hastanede yaşamını yitirdi, otopsi bekleniyor
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan ailenin, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark etmesi üzerine bebek panikle hastaneye götürüldü.
Hastanede yapılan ilk muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı ve talihsiz bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu netleşecek. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
