Kayseri Kocasinan'da 2 Günlük Bebek Hayatını Kaybetti

Kayseri Kocasinan'da ailesinin hareket etmediğini fark ettiği 2 günlük bebek, hastanede yapılan muayenede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 22:37
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 22:37
Ailesinin fark ettiği bebek hastanede yaşamını yitirdi, otopsi bekleniyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Yeşil Mahalle Boncuklu Sokak'ta müstakil bir evde yaşayan ailenin, 2 günlük bebeklerinin hareket etmediğini fark etmesi üzerine bebek panikle hastaneye götürüldü.

Hastanede yapılan ilk muayenede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından polis ekipleri evde inceleme yaptı ve talihsiz bebeğin cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucu netleşecek. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

