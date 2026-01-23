Kayseri-Malatya Kara Yolu: Gürün'de Mahsur Kalan 810 Yolcu Uğurlandı

Yoğun kar yağışı sonrası tahliye ve alınan önlemler

Sivas'ta dün sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı, bölge ulaşımlarını olumsuz etkiledi. Birçok kara yolu trafiğe kapatılırken, özellikle Gürün ilçesinde çok sayıda yolcu mahsur kaldı.

Gece boyunca yürütülen çalışmalarda, ilçede mahsur kalan 810 kişinin temel ihtiyaçları karşılandı. Bunlardan 572 kişi, KYK ve Milli Eğitim Müdürlüğü yurtlarında misafir edildi.

Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları tamamlanmasının ardından mahsur kalan yolcular, Gürün ilçesinden uğurlandı ve yollar kontrollü şekilde yeniden trafiğe açıldı.

Konuya ilişkin Gürün Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meteorolojik olumsuzluklar nedeniyle D300/20 kara yolu trafiğe kapatılmıştır. Yolcularımızın mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirler alınmış toplam 810 vatandaşımız Gürün ilçemizde alanlarda misafir edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

