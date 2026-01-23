Kayseri OSB'de Mobilya Fabrikası Yangını Drone ile Havadan Görüntülendi

Kayseri OSB'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle yaklaşık yarım saatte kontrol altına alındı; olay dronla havadan kaydedildi.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 14:37
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 14:42
İtfaiyenin müdahalesiyle alevler kısa sürede kontrol altına alındı

Kayseri Organize Sanayi'nde bulunan bir mobilya fabrikasında çıkan yangın, çevredeki yoğun dumanı ve ekiplerin müdahalesini dron kamerasıyla havadan kayda geçti.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karpuzsekisi Mahallesi 18. Cadde üzerinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında başladı. Fabrikadan yükselen yoğun dumanı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından alevler kontrol altına alındı. Olayda fabrikanın yapısında maddi hasar meydana gelirken, yetkililer herhangi bir yaralanma olmadığını bildirdi.

Yangına müdahale ve ekiplerin çalışması, bölgede görev yapan dorn kamerası tarafından havadan görüntülendi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

