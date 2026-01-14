Kepez'te Seyyar Satıcı ve Dilencilere Operasyon

Ortak denetimle kayıt dışı faaliyetlere müdahale

Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, genel kolluk kuvvetleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla ilçe genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Çalışma, kamu düzenini sağlamak ve vatandaşların huzur ile güvenliğini korumak amacıyla; Şehir Hastanesi mevkii, Göçerler Mahallesi, Varsak Süleyman Demirel Bulvarı, Yeşilırmak Caddesi, Sütçüler Caddesi, Sakarya Bulvarı, Kepez Devlet Hastanesi çevresi ve Kanal Mahallesi mevkii başta olmak üzere yoğunlaştırıldı.

Saha gözlemleri ve vatandaş şikayetleri doğrultusunda yapılan kontrollerde kanuna aykırı şekilde faaliyet gösteren şahıslar tespit edildi. Denetimlerde mevzuata aykırı hareket eden kişiler hakkında idari yaptırım karar tutanakları düzenlenirken, söz konusu şahısların bulundukları alanlardan tahliyeleri sağlandı.

Ekipler, denetimlerin özellikle hastane çevreleri, ana arterler ve kavşak noktalarında düzenli olarak devam edeceğini bildirirken; kent estetiğini bozacak ve yaya güvenliğini tehlikeye sokacak kayıt dışı faaliyetlerle mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kepez Belediyesi yetkilileri, benzer durumlarla karşılaşan vatandaşların belediyeye bildirimde bulunmalarının önemine dikkat çekti ve iş birliği çağrısında bulundu.

