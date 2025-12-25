DOLAR
42,81 -0,09%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,64 -0,03%
BITCOIN
3.760.467,59 -0,32%

Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

İzmir'de Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın, Selçuk girişindeki benzin istasyonunda market çalışanını tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 10:16
Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

Olayın ayrıntıları

İzmir'de Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın, ilçe girişinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde çalışan kasiyeri tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı.

Tehdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepki toplandı.

ZAFER PARTİSİ SELÇUK İLÇE BAŞKANI KEREM GÜLKOPARAN’IN, İLÇE GİRİŞİNDE BULUNAN BİR BENZİN...

ZAFER PARTİSİ SELÇUK İLÇE BAŞKANI KEREM GÜLKOPARAN’IN, İLÇE GİRİŞİNDE BULUNAN BİR BENZİN İSTASYONUNUN MARKET BÖLÜMÜNDE ÇALIŞAN KASİYERİ TEHDİT ETTİĞİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Trafik Levhasına Çarpan Otomobilde 3 Kişi Yaralandı
2
Erdek'te zıpkınla avlanan emekli askeri savcı Yalçın Karakaya boğuldu
3
Sadettin Saran adliyeye sevk edildi: Fenerbahçe Başkanı hakkında soruşturma
4
Diyarbakır'da anne sinir kriziyle 2 aylık bebeğini pencereden attı
5
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 1977'deki 'Ters Selam' Evlilik Hikâyesini Gülerek Dinledi
6
Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: Sürücü Mehmet Anıl C. Yaralandı
7
Bandırma-Susurluk karayolunda TIR devrildi: Hububat yola saçıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması