Kerem Gülkoparan'ın kasiyere tehdit görüntüleri sosyal medyada tepki çekti

Olayın ayrıntıları

İzmir'de Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan'ın, ilçe girişinde bulunan bir benzin istasyonunun market bölümünde çalışan kasiyeri tehdit ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, İzmir-Aydın karayolu üzerinde Selçuk girişinde yer alan bir benzin istasyonunda meydana geldi.

İddiaya göre, Zafer Partisi Selçuk İlçe Başkanı Kerem Gülkoparan, markette görev yapan kasiyere yönelik olarak, "Ne gülüyorsun. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ben Kerem Gülkoparan bir araştırın. Mesai çıkışı seni bekleyeceğim. O gözlükleri sana lens yapmazsam benim adım Kerem Gülkoparan değil. İsmimi iyi ezberle. Ben Zafer Partisi ilçe başkanıyım" şeklinde tehdit içeren ifadeler kullandı.

Tehdit anı marketin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine tepki toplandı.

