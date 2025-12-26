DOLAR
Kim Jong-Un, 2026 için Füze ve Top Mermisi Üretimini Artırma Talimatı Verdi

Kim Jong-Un, askeri mühimmat fabrikalarını denetleyerek 2026'da füze ve top mermisi üretimini artırma talimatı verdi; Rusya'ya silah sevkiyatı spekülasyonları gündemde.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:28
Kim Jong-Un, 2026 için Füze ve Top Mermisi Üretimini Artırma Talimatı Verdi

Kim Jong-Un, 2026 için füze ve top mermisi üretimini artırma talimatı verdi

Askeri mühimmat fabrikaları denetlendi; modernizasyon vurgulandı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin askeri mühimmat fabrikalarını denetleyerek üretim süreçleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Yönetimden yapılan açıklamaya göre Kim, ülkenin füze ve topçu birliklerinin operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 2026 yılı üretim planının kalkınma odaklı hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Füze ve top mermisi üretim sektörü hakkında konuşan Kim, bu alanın savaş caydırıcılığını güçlendirmede büyük önem taşıdığını belirtti ve mühimmat sanayinin modernizasyonunun istikrarlı şekilde sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Kim Jong-Un, özellikle 2026 yılında füze ve top mermisi üretiminin artırılması yönünde talimat verdi.

Bu gelişme, Pyongyang yönetiminin daha önce imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması kapsamında Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya gönderdiği yaklaşık 15 bin asker sonrası tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yetkililerden gelen son hamle, Kuzey Kore'nin Rusya'ya silah sevkiyatına hazırlandığına dair spekülasyonlara yol açtı.

