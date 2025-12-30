DOLAR
Kırıkhan'da İtfaiye Pencere Korkuluğuna Sıkışan Kediyi Kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde pencere korkuluğuna sıkışan kedi, 112 bildirimi üzerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve doğal yaşamına bırakıldı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 09:34
Olayın Detayları

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir kedi, pencere korkuluğunda geçmeye çalışırken sıkıştı ve mahsur kaldı.

Kedinin miyavlamasını duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sevk edilen ekipler hızlı müdahale için bölgeye yönlendirildi.

Kısa sürede bölgeye ulaşan Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri mahsur kalan kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, yapılan müdahale sonrası sağlık durumu elverişli şekilde doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kamu Müdahalesinin Önemi

Vatandaşların duyarlılığı ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde küçük hayvanın yaşamı korundu. Olay, kentteki acil müdahale ekiplerinin etkin çalışmasını bir kez daha gösterdi.

