DOLAR
42,91 -0,2%
EURO
50,52 0,55%
ALTIN
6.232,41 -1,01%
BITCOIN
3.824.677,15 -1,44%

Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale Emniyeti, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. ve S.D.'yi operasyonla yakalayarak tutukladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:14
Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı

Emniyetin takibi sonucu yakalama çalışmaları sürüyor

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında "basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. gözaltına alındı. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Aynı takip ve operasyonlar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklandı.

KIRIKKALE'DE "BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ ŞAHIS...

KIRIKKALE'DE "BASİT YARALAMA" SUÇUNDAN HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN HÜKÜMLÜ ŞAHIS, POLİS EKİPLERİNCE YAKALANARAK CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta galerici kılığında tefecilik operasyonu: 5 gözaltı
2
Arnavutköy'de Küçük Çocuğun Tehlikeli Ateş Oyunu Kamerada
3
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu ve Tarihi Eser Operasyonunda 1 Tutuklama
4
Beşiktaş'ta Bebeğini Öldürme Davası: Sanık Elif D. Hakim Karşısında
5
Malatya'da milyonluk taylar karayolunda telef oldu — 3 araç hasarlı, 1 yaralı
6
Burdur'da TOFAŞ ile tır çarpıştı: Otomobil hurdaya döndü, 2 kişi kurtarıldı
7
Hatay'da Yaya Geçidinde Kaza: Anne ve 2 Çocuğu Yaralandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı