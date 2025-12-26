Kırıkkale'de Hapis Cezası Bulunan 2 Hükümlü Polis Operasyonuyla Yakalandı
Emniyetin takibi sonucu yakalama çalışmaları sürüyor
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, hakkında "basit yaralama" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. gözaltına alındı. M.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Aynı takip ve operasyonlar kapsamında, hakkında "hırsızlık" suçundan 2 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.D. de yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, işlemlerinin ardından tutuklandı.
