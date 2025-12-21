Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Sanayi Mahallesi'nde silahlı tartışma

Olay, Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (29), Y.K.K. (21), Y.Ö. (19) ile M.D. (19), T.C. (21), Y.K. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18) ve A.A.U. isimli şahıslar arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırının ardından araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.M.C., U.K. ve A.A.U. isimli firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta ise 1 adet av tüfeği ve sentetik ecza hapı bulundu.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Her iki tarafın da çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN TABANCA