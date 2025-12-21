DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 0%
ALTIN
5.972,47 0%
BITCOIN
3.778.343,81 -0,06%

Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Kırıkkale'de 'kız meselesi' nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 5 şüpheli gözaltına alındı; 3 firari şüpheli aranıyor.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 01:40
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 01:59
Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı

Sanayi Mahallesi'nde silahlı tartışma

Olay, Sanayi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. (29), Y.K.K. (21), Y.Ö. (19) ile M.D. (19), T.C. (21), Y.K. (21), M.D. (17), M.K. (23), H.M.C. (23), U.K. (18) ve A.A.U. isimli şahıslar arasında 'kız meselesi' nedeniyle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O.D. tüfekle, Y.Ö. bıçakla, Y.K.K. ise darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Saldırının ardından araçla kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen H.M.C., U.K. ve A.A.U. isimli firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasında 1 adet tabanca ve 4 adet kovan ele geçirildi. Şüphelilerin yakalandığı araçta ise 1 adet av tüfeği ve sentetik ecza hapı bulundu.

Şüpheliler hakkında "kasten yaralama", "mala zarar verme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından adli işlem başlatıldı. Her iki tarafın da çeşitli suçlardan sabıkalarının bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE BULUNAN TABANCA

OLAY YERİNDE BULUNAN TABANCA

OLAYIN YAŞANDIĞI ALAN

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kırıkkale'de 'kız meselesi' kavgası: 3 yaralı, 5 gözaltı
2
İnegöl'de Trafik Levhasına Çarpan Otomobil: 1 Yaralı
3
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı
4
Bartın'da şarampole devrilen araçtan sızan yakıt paniğe neden oldu
5
Adana'da Trafik Denetimi: 60 Sürücüye 495 bin 593 TL Ceza
6
Osmaniye'de Mezarlıkta Park Halindeki Otomobilde İki Genç Ölü Bulundu
7
İsrail Ordusu Kabatiye'de 16 Yaşındaki Rayan Ebu Mala’yı İnfaz Etti

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025