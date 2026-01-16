Kırklareli ve Lüleburgaz'ta Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kırklareli merkez ile Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütüldü.

Operasyon Detayları

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik il merkezi ve Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 336,69 gram sentetik kannabinoid, 2,59 gram metamfetamin, 425 gram sıvı sentetik kannabinoid, 44 adet sentetik ecza, bir adet hassas terazi, iki adet ecstasy ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 26 bin 260 TL ele geçirildi.

Gözaltı ve Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden N.S isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Y.S., L.Ç., M.G., O.O. ve M.B. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

