Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı — 921 Sentetik Hap, 43 Ecstasy ve 1,51 g Kokain

Kırşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

KIRŞEHİR (İHA ) – Kırşehir Emniyet Müdürlüğü’nün yürüttüğü uyuşturucu operasyonu sonucu gözaltına alınan 3 kişi, adli mercilerce tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordine edilen çalışmalar kapsamında durdurulan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda sentetik hap ve ecstasy maddeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Çalışmaların devamında, uyuşturucu maddelerin temin edildiği tespit edilen bir ikamette ve ikamet içerisinde bulunan şahıslar üzerinde yapılan aramalarda 921 adet sentetik hap, 43 adet ecstasy hap ve 1,51 gram kokain maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak A.Y., M.K. ve M.Ü. isimli şüpheli şahıslar hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Şüpheliler, sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

