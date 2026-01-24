Kocaeli Başiskele'de Dalgıç Kıyafetli Erkek Cesedi Bulundu

Balıkçıların ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sahili açıklarında balıkçılar, su üzerinde hareketsiz yatan dalgıç kıyafetli bir erkek gördü.

Olay, Başiskele Sahili’nin Körfez Mahallesi Liman Caddesi açıklarında, tekne ile denize açılan balıkçılar tarafından fark edildi. Balıkçıların ihbarı üzerine polis, deniz polisi ve sağlık ekipleri bölgeye yönlendirildi.

Deniz polisleri tarafından sudan çıkarılan kişi bota alındı. Yapılan ilk incelemede kişinin öldüğü tespit edildi.

Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morgu'na gönderildi. Cesedin kimliği ve kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından netlik kazanacak.

